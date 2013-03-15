МОЗ виділив гроші на закупівлю ліків для лікування дітей-аутистів

Про це повідомила міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова на зустрічі з регіональними журналістами, яка проходила в МОЗ України.

Міністерством охорони здоров'я розпочато процедуру державних закупівель, і 5 лютого 2013 року на офіційному сайті Вісника державних закупівель розміщено оголошення про відкриті торги із закупівлі лікарських засобів для лікування дітей, хворих на розлади психіки та поведінки зі спектру аутизму.

Раїса Богатирьова нагадала, що з метою ранньої діагностики та своєчасного лікування розладів поведінки зі спектру аутизму наказом МОЗ № 108 від 15.02.2010 затверджено клінічний протокол за програмно-цільовим обслуговуванням дітей з відповідними розладами.

«Минулого року, - розповіла Раїса Богатирьова, - я зустрічалася з членами Асоціації батьків дітей з синдромом аутизму, відвідувала школу-садок для діток-аутистів «Дитина з Майбутнього».

Мова йшла про те, щоб створити умови для ранньої діагностики та надання системної реабілітаційної допомоги таким дітям, оскільки це дуже важливо для їх адаптації в суспільстві та реалізації в житті ».