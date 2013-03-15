ДАІ не випускає транспорт з Тернополя

Працівники ДАІ не випускають транспортні засоби з Тернополя у зв’язку з ускладненням погодних умов. Як повідомив УНІАН інспектор сектору зв'язків з громадськістю обласної Державтоінспекції Василь Барановський, також пости ДАІ обмежують рух транспорту на всіх виїздах та в’їздах до області.

«З Тернополя не випускаємо, щоб люди не опинилися в заторах і снігових пастках, оскільки через хуртовину дороги замітає снігом. По області пости ДАІ водіям легковиків пропонують повертатися додому, великоваговий транспорт відправляємо на місця відстою доки не нормалізуються погодні умови», – сказав В. Барановський.

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На даний час, за його даними, рух транспорту на всіх напрямках в області є ускладненим.

Як повідомляв УНІАН, через прогнозоване погіршення погодних умов сьогодні у Тернополі відмінене навчання у всіх школах міста.