ГПУ просить суди заглядати у гаманці тих, кого відпускають під заставу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генпрокуратури України Микола Гошовський, звертаючись до в. о. голови Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Станіслава Міщенка під час круглого столу з питань застосування положень глав 20 та 21 КПК.

“На практиці ми маємо багато випадків, коли суд обирає заставу. Після цього підозрюваний просто на просто ухиляється від слідства і суду, і не має матеріальної можливості внести заставу”, - повідомив М.Гошовський.

Він зазначив, що потрібно зорієнтувати суди на те, щоб при визначенні суми застави вони визначали матеріальний стан підозрюваних і можливості сплачувати цю заставу.

Окрім того, М.Гошовський звернувся до С.Міщенка з проханням збільшити у місті Києві кількість слідчих суддів. Він повідомив, що в середньому в апеляційних судах України 4-5 суддів виконають ці функції, у той час, як в столиці тільки 2 слідчих судді.

Нагадаємо, новий КПК набрав чинності 20 листопада 2012 року.