У Запорізькій області матір і двоє дітей отруїлися чадним газом

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Запорізькій області, повідомлення про подію надійшло 14 березня від чергового лікаря Бердянської міської лікарні, який приймав постраждалих.

«На сьогодні встановлено, що жінка і двоє її дітей: 13-річна донька і 9-річний син отруїлися чадним газом у приватному будинку, що опалюється піччю на твердому паливі. Дідусь, який проживає в будинку разом із дружиною, невісткою, дітьми, увечері загасив вогонь у печі, і через якийсь час діти почали скаржитися на головний біль і погане самопочуття. Вранці дідусь і бабуся увійшли до кімнати, де відпочивали онуки з невісткою, переконалися, що все добре, і поїхали у справах, а коли повернулися, жінка і діти були непритомні», - повідомили у прес-службі.

За даними ДСНС у Запорізькій області, чоловік відразу ж викликав «Швидку», і постраждалих доставили до лікарні.

На даний момент стан здоров'я жінки і дітей кваліфікується медиками як «стабільно тяжкий». За фактом події проводиться розслідування.