З вівторка в Україні почнеться потепління

Як повідомляє Метеопрог, це призведе до значного похолодання 16-19 березня, в особливості в західних областях України. Температура місцями знизиться вночі до позначки -18 градусів, пориви вітру можуть досягати 20 м/с, а також можливі снігові замети.

У північних і центральних областях температура вночі сягатиме -10 морозу, вдень близько 0. При цьому в східних і південних областях України похолодання практично не буде помітним, температура буде в основному вище нуля.

Однак вже ввечері 19-го березня гребінь високого тиску зміститься на північний схід, що призведе до різкого потепління по всій Україні. Температура в середньому підніметься до позначки +10 вдень і -3 вночі. Заметілі зміняться дощовою погодою тільки на заході. На решті території опадів не очікується.