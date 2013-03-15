У Луганську полетіли голови після того, як мер ледь не випав із маршрутки
Луганська міськрада звільнила начальника управління транспорту, після того, як мер трохи не випав із маршрутки
Начальника управління транспорту Луганської міської ради Андрія Андреєва 14 березня звільнили з посади за угодою сторін.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, А.Андреєв вийшов із відпустки й подав заяву про відставку. Раніше він отримав догану після того, як мер Луганська Сергій Кравченко 1 березня, виконавши обіцянку журналістам, проїхав у міському громадському транспорті - маршрутці й тролейбусі.
У маршрутці, в якій їхав мер, виявився несправним замок дверей і під час руху мер трохи не випав із салону. Результатом поїздки мера стало й розпорядження своїм заступникам регулярно «моніторити» громадський транспорт.
У прес-службі також повідомили, що в мерії активно готуються до проведення конкурсу щодо транспорту, який має відбутися 25 березня цього року.