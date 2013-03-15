У Луганську полетіли голови після того, як мер ледь не випав із маршрутки

Начальника управління транспорту Луганської міської ради Андрія Андреєва 14 березня звільнили з посади за угодою сторін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, А.Андреєв вийшов із відпустки й подав заяву про відставку. Раніше він отримав догану після того, як мер Луганська Сергій Кравченко 1 березня, виконавши обіцянку журналістам, проїхав у міському громадському транспорті - маршрутці й тролейбусі.

У маршрутці, в якій їхав мер, виявився несправним замок дверей і під час руху мер трохи не випав із салону. Результатом поїздки мера стало й розпорядження своїм заступникам регулярно «моніторити» громадський транспорт.

У прес-службі також повідомили, що в мерії активно готуються до проведення конкурсу щодо транспорту, який має відбутися 25 березня цього року.