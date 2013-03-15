Держстат: Україна за місяць скоротила імпорт нафти на третину

Україна в січні 2013 року скоротила імпорт нафти в грошовому виразі на 78,4% порівняно з січнем 2012 року - до 60,401 млн дол., повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт нафти в грошовому виразі в січні 2013 року скоротився на 31,2% - до 60,401 млн дол. із 87,849 млн дол. у грудні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні 2013 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 0,2 млн тонн, що на 64% менше показника січня 2012 року

В Україні діють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.