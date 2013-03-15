Слово «дитяча» на ковбасі зобов'язали писати тільки з дозволу санслужб

Антимонопольний комітет України (АМК) зобов'язав шість вітчизняних виробників ковбасних виробів використовувати слово «дитячий» у назві своєї продукції лише за наявності дозволу санітарно-епідеміологічних служб і за чіткої технологічної відповідності стандартам виробництва продуктів для дитячого харчування.

Про це йдеться в повідомленні Комітету, переданому УНІАН.

У повідомленні зазначається, що це рішення було ухвалено стосовно "дитячої" продукції компаній "Кременчукм‘ясо", "Глобинський м'ясокомбінат", "Колос", "Ятрань", "М'ясна фабрика "Фаворит плюс", "Єнакіївський м'ясокомбінат".

«Використання таким чином назви «Дитяча» (-і) є поширенням неправдивої інформації на етикетках продукції, оскільки переважна більшість споживачів сприймають назву «Дитяча» (-е, -і) як підтвердження призначення продукції для харчування дітей, про що свідчить проведене органами Комітету опитування споживачів», - пояснили в прес-службі АМК.

Суб'єкти господарювання, які не зможуть довести відповідність продукції під назвою «Дитяча» (-і) спеціальним вимогам нормативно-технічної документації, зобов'язані будуть припинити поширення неправдивої інформації у вигляді розміщення назви «Дитяча» на етикетках продукції, повідомили в Комітеті.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України має намір у 2013 році провести 1075 перевірок суб'єктів господарювання і органів влади на предмет дотримання конкурентного законодавства. Пріоритетними ринками для досліджень визначено ринки продуктів харчування, реалізації лікарських препаратів; підключення об'єктів міського будівництва до інженерних мереж електро-, газо-, тепло- і водопостачання та водовідведення; вивезення, переробки й захоронення побутових відходів; надання супутніх і ритуальних послуг.