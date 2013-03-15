На Тернопільщині через негоду скасували усі автобусні рейси

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник головного управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації Юрій Козіцький, відповідне рішення було сьогодні прийнято на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації.

«У зв’язку із сильними снігопадами, що призвели до заметів на дорогах, а також через погану видимість було прийнято рішення для попередження аварійних ситуацій обмежити рух усіх пасажирських автобусів. Відповідно з 12-13 год. усі внутрішньообласні рейси тимчасово скасовано», – повідомив Ю. Козіцький.

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Він додав, що сусідні обласні центри поінформовано про обмеження руху на автодорогах Тернопільщини.

«Вони на місцях вже самі вирішуватимуть, скасувати міжобласні рейси чи ні. Адже є ризик, що автобус може потрапити в затор і простоїть у ньому невідомо скільки», – зауважив Ю. Козіцький.

За його словами, автобусні рейси буде відновлено, можливо, завтра за умови, що припиняться сильні снігопади та буде розчищено дороги від снігу.