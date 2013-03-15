На Тернопільщині через негоду скасували усі автобусні рейси
Автобусні рейси обіцяють відновити завтра.
Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник головного управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації Юрій Козіцький, відповідне рішення було сьогодні прийнято на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації.
«У зв’язку із сильними снігопадами, що призвели до заметів на дорогах, а також через погану видимість було прийнято рішення для попередження аварійних ситуацій обмежити рух усіх пасажирських автобусів. Відповідно з 12-13 год. усі внутрішньообласні рейси тимчасово скасовано», – повідомив Ю. Козіцький.
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Він додав, що сусідні обласні центри поінформовано про обмеження руху на автодорогах Тернопільщини.
«Вони на місцях вже самі вирішуватимуть, скасувати міжобласні рейси чи ні. Адже є ризик, що автобус може потрапити в затор і простоїть у ньому невідомо скільки», – зауважив Ю. Козіцький.
За його словами, автобусні рейси буде відновлено, можливо, завтра за умови, що припиняться сильні снігопади та буде розчищено дороги від снігу.