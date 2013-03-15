Аеропорти Івано-Франківська та Ужгорода теж не працюють
17:31, 15 березня 2013Суспільство
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Через негоду не працюють аеропорти Івано-Франківська і Ужгорода - Мінінфраструктури.
Західна Україна - в сніговому полоні / Фото : vk.com, Юля Кареліна
За оперативними даними, у зв'язку зі складними погодними умовами в західних областях України не працюють аеропорти Івано-Франківська і Ужгорода.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, аеропорт в Івано-Франківську через снігові опади і, як наслідок, поганого зчеплення не виконує прийом/випуск повітряних суден з 10-ї години ранку, аеропорт в Ужгороді - з 12:30.
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Решта аеропортів працюють у штатному режимі.
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