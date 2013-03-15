На Львівщині сьогодні випала місячна норма снігу

Сьогодні, 15 березня, у Львові та області станом на 14.30 випало 48,3 мм снігових опадів, що становить 89% від місячної норми на березень. За повідомленням синоптиків, снігопад триватиме протягом дня.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Зазначається, що більш як 800 військовослужбовців готові допомогти комунальним службам Львівщини у розчищенні доріг від снігових заметів. У військових частинах гарнізону створені робочі команди, які розчищають від снігу прилеглі до військових частин території. Крім того, від Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана П.Сагайдачного біля населеного пункту Івано-Франкове працює автогрейдер ГС-1402, що розчищає ділянку міжнародної траси “Івано-Франкове – Шегині”. Також у напрямку міста Золочів вирушила колона військової техніки. Ще один шляхопрокладач “БАТ-2” буде задіяного для розчищення дороги поблизу населеного пункту Бібрка (Львівська область). У готовності до дій перебуває також і особовий склад військових частин Львівського гарнізону. Вже створено мобільні автогрупи, загальна кількість яких – більш як 60 одиниць.

У зв’язку із погіршенням погодних умов на території області ускладнено рух на автошляхах Сколівського, Жовківського, Жидачівського, Золочівського, Перемишлянського, Буського та Миколаївського районів.

Основні зусилля пожежно-рятувальних підрозділів зараз зосереджені на здійсненні заходів з евакуації автотранспорту та наданні допомоги людям. Протягом минулої доби до виконання вищезазначених робіт від Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області залучено 183 рятувальника та 71 одиниць техніки.

Наразі розгорнуто три пункти обігріву на автошляхах області, зокрема у Сколівському та Бродівському районах. За добу по допомогу до них звернулося 176 осіб, зокрема, з проханням відбуксирували понад 200 автотранспортних засобів.

З метою підвищення оперативності реагування на можливе погіршення погодних умов проведено розрахунок сил і засобів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, у відповідності до якого техніка і особовий склад відряджені у визначенні райони.

З метою збору та уточнення інформації, проведення розвідки та організації взаємодії із органами ДАІ, службами цивільного захисту області (району) в ході виконання невідкладних аварійно-рятувальних робіт в Сколівський та Бродівський райони області направлено мобільні опергрупи Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.