У Києві міліція затримала журналіста

Жодних протиправних дій відносно фігуранта кримінального провадження (йдеться про журналіста «Дорожнього контролю» Андрія Дзіндзю - УНІАН) не застосовувалося, працівники міліції діяли виключно у межах чинного законодавства та своїх повноважень.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м. Києві.

У міліції зазначають, що сьогодні деякі Інтернет-видання поширили інформацію про неправомірне затримання працівниками міліції журналіста.

У відповідь на це в міліції заявляють, що “сьогодні на підставі ухвали Святошинського районного суду міста Києва від 14 березня було здійснено привід журналіста до слідчого відділу районного управління міліції для проведення за його участю процесуальних дій”. “У ході досудового розслідування за кримінальним провадженням, відкритим за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство», що мало місце 26.11.2012 на вул. Зодчих, 1, зібрано достатньо доказів для підозри цього громадянина у вчиненні ним вищевказаних дій. У зв’язку з тим, що він ухилявся від явки до слідчого, суд виніс ухвалу щодо його приводу задля провадження за його участю процесуальних дій: допиту як підозрюваного та вручення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання”, - йдеться у повідомленні.

*** Сьогодні керівник прес-служби «Дорожнього контролю» Єгор Воробйов повідомив «Телекритиці», що журналіста А.Дзіндзю затримала міліція. За його словами, восьмеро правоохоронців затримали журналіста біля будинку, й він перебував у Святошинському райвідділі міліції Києва. «Це затримання пов'язано з тим, що міліція фабрикує справу щодо того, що Андрій Дзіндзя побив охоронця на приватному штрафмайданчику», - сказав Є.Воробйов.

Йдеться про події листопада 2012 року, коли між охороною штрафмайданчика і журналістами «Дорожнього контролю» відбулась бійка. Сайт «Дорожній контроль» заявив, що 20 бандитів у цивільному побили журналістів А.Дзіндзю та Андрія Жуковеня. Натомість міліція стверджувала, що журналісти намагались забрати автомобіль із штрафмайданчика без необхідних документів.