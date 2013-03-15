Міністр оборони пообіцяв, що госпіталь в Центральному регіоні буде функціонувати

На цьому сьогодні, 15 березня, наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв під час робочої поїздки до Вінницького гарнізону. Він ознайомився зі станом справ у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону.

Павло Лебедєв провів зустріч з колективом медичного персоналу військового лікувального закладу, представниками міських та обласних ветеранських організацій.

– Я ознайомлений з проблемою, що виникла навколо Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону в зв’язку з чутками щодо реформування та закриття цього військово-медичного закладу. Хочу підкреслити, що ця проблема надумана, жодних підстав щодо його реформування, скорочення немає, – відзначив він.

За словами Павла Лебедєва, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону при будь-яких реформах у Збройних Силах України буде існувати як Військово-медичний клінічний центр.

– Цей заклад надавав, надає і буде надавати медичну допомогу як військовослужбовцям, так і пенсіонерам Міністерства оборони України та ветеранам Збройних Сил. І цивільне населення не тільки Вінниці та Вінницької області, а й будь-якої області центральної України зможе отримувати тут високоякісну як медичну допомогу, так і санаторно-курортне лікування, – наголосив Міністр оборони України.

– Військова медицина буде лише розвиватися як у якісному наданні медичних послуг, так і у закупівлі нового, сучасного медичного устаткування і належного забезпечення медичними препаратами, – констатував Павло Лебедєв.