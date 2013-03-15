Міністр оборони пообіцяв, що госпіталь в Центральному регіоні буде функціонувати
Проблема, що виникла навколо Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону надумана, жодних підстав щодо його реформування або скорочення немає.
На цьому сьогодні, 15 березня, наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв під час робочої поїздки до Вінницького гарнізону. Він ознайомився зі станом справ у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону.
Павло Лебедєв провів зустріч з колективом медичного персоналу військового лікувального закладу, представниками міських та обласних ветеранських організацій.
– Я ознайомлений з проблемою, що виникла навколо Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону в зв’язку з чутками щодо реформування та закриття цього військово-медичного закладу. Хочу підкреслити, що ця проблема надумана, жодних підстав щодо його реформування, скорочення немає, – відзначив він.
За словами Павла Лебедєва, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону при будь-яких реформах у Збройних Силах України буде існувати як Військово-медичний клінічний центр.
– Цей заклад надавав, надає і буде надавати медичну допомогу як військовослужбовцям, так і пенсіонерам Міністерства оборони України та ветеранам Збройних Сил. І цивільне населення не тільки Вінниці та Вінницької області, а й будь-якої області центральної України зможе отримувати тут високоякісну як медичну допомогу, так і санаторно-курортне лікування, – наголосив Міністр оборони України.
– Військова медицина буде лише розвиватися як у якісному наданні медичних послуг, так і у закупівлі нового, сучасного медичного устаткування і належного забезпечення медичними препаратами, – констатував Павло Лебедєв.