Негода залишила без світла більше 300 населених пунктів України

20:31, 15 березня 2013
Суспільство
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В Україні через негоду знеструмлено 343 населені пункти.

Сніг

В Україні знеструмлені 343 населених пункти, з них 68 частково.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема у Київській області без електропостачання залишаються 11 населених пунктів, 2 – у Черкаській, 15 - у Житомирській, 29 – у Вінницькій, 40 – у Тернопільській, 35 – у Чернівецькій, 60 – у Львівській, 50 – у Рівненській, 51 – у Волинській, 20 – в Івано-Франківській, 29 – у Закарпатській та один населений пункт у Миколаївській області.

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Населені пункти залишилися без світла через спрацювання систем захисту ліній електропередач.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

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