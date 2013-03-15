Самбір відрізаний від світу: депутати райради не змогли з’їхатись на сесію

У місті Самборі Львівської області в п'ятницю, 15 березня, через негоду не відбулась сесія районної ради – більшість депутатів не змогли дістатися засніженими дорогами до райцентру.

Як повідомив УНІАН депутат Самбірської районної ради Олег Домчак, через сильний снігопад депутати Самбірської районної ради не змогли зібрати кворуму, необхідного для проведення сесії.

“Через погодні умови більше 50 депутатів не змогли зареєструватись у сесійній залі Самбірської районної ради. Відповідно, через брак кворуму сесія не відбулась. Районний центр практично відрізаний від зовнішнього світу”, - зазначив О. Домчак.

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“Я, як депутат районної ради та помічник депутата Верховної Ради, звернувся до керівництва Самбірської райдержадміністрації з проханням, аби чиновники проінформували, яких заходів вживає адміністрація для того, аби розчистити дороги. До мене також телефонують люди зі скаргами на те, що вони або ж заблоковані в приміщеннях, або стоять просто на дорогах і не мають змоги пересуватись. З’ясувалось, що у всьому районі працюють лише дві-три одиниці техніки. У самій РДА не відбулось жодної наради. Заблокована навіть основна дорога до Самбора від Рудок. Це, фактично, означає, що до районного центру неможливо добратись з усіх населених пунктів району. Телефонують люди, які в даний момент сидять у заблокованих посеред дороги маршрутках, просять допомогти», - проінформував Олег Домчак.