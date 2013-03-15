Тільки 37% одеських готелів сертифіковані

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції повідомив начальник відділу сертифікації послуг розміщення, проживання та харчування державного підприємства «Одесастандартметрологія» Ігор Забалуєв.

За його словами, зараз в Одесі функціонує близько 150 об'єктів розміщення, з яких 35 позиціонують себе як готелі, що мають 3-5 «зірок», але насправді категоризацію одержали лише 20 (57%).

Як підкреслив І. Забалуєв, 115 об'єктів розміщення в Одесі працюють без «зірок».

«Таким чином, можна зробити висновок, що в Одесі понад половини об'єктів розміщення може не відповідати сучасним вимогам і не задовольнити вимогливість європейського туриста», - сказав І. Забалуєв.

Усього в Одеській області - понад 900 об'єктів розміщення (санаторії, бази відпочинку, апартаменти тощо), з яких сертифіковані лише 228.

На сьогодні в регіоні функціонує два готелі з 5 «зірками», вісім – з 4, шість – з 3 «зірками», чотири – з 2. Також працюють 14 сертифікованих готелів, що не мають жодної «зірки», в числі яких такі відомі, як «Брістоль» і «Лондонський».