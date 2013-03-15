В Житомирській області міліція нарешті затримала «серійного викрадача дротів»

Як розповіла УНІАН керівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, затримали «мисливця» за кольоровим металом оперативники карного розшуку безпосередньо після чергового демонтажу з інструментом в руках.

Вже встановлено, що затриманий вчинив на території міста Новограда-Волинського та Новоград-Волинського району упродовж останніх місяців близько трьох десятків крадіжок кабелів з ліній електрозв’язку.

Через дії цього зловмисника городяни одного з мікрорайонів Новограда-Волинського залишились без телефонного зв’язку та Інтернет-обслуговування, як і мешканці п’яти навколишніх сіл.

У затриманого знайшли сотні метрів демонтованого дроту у 5 мотках і дорожню сумку з набором відповідних інструментів.

За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Карного кодексу України.

Нині вирішується питання щодо обрання відносно затриманого міри запобіжного заходу. У свої 35 років чоловік уже має чималий досвід відбування покарання за ґратами. А цього разу його дії можуть привести до позбавлення волі на термін до 5 років.