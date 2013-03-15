Мера, затриманого за хабар, звільнять під заставу

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, Ленінський районний суд Луганська 14 березня обрав затриманому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але водночас визначив суму застави, під яку він може бути звільнений, у розмірі 34 тис. грн. Сьогодні була внесена вся заставна сума.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня співробітники СБУ, прокуратури і міліції Луганської області затримали під час отримання хабара в службовому кабінеті мера одного з міст Луганської області.

Кошти чиновник одержав від приватного підприємця за обіцянку не нараховувати штрафні санкції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара, сполучене з його вимаганням).