На Прикарпатті затримали нападника на заступника начальника колонії

Працівники Галицького райвідділу міліції Івано-Франківської області затримали чоловіка, який скоїв напад на заступника начальника жіночої виправної колонії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 26-річний зловмисник намагався передати з продуктами марихуану, замасковану в цукерки.

Під час затримання чоловік вчинив опір - він схопив пляшку від пива, розбив її та намагався завдати тілесних ушкоджень заступнику начальника виправної колонії. Під час огляду особистих речей затриманого було виявлено цигарки, набиті марихуаною.

Стосовно правопорушника відкрито кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу, згідно з якими йому загрожує ув`язнення на термін від трьох до семи років.