Лауреатом Прітцкерівської премії став японський архітектор

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Франс Прес.

Голова журі конкурсу Пітер Палумбо зазначив, що у всіх "видатних архітектурних творіннях" Іто спостерігаються "концептуальні інновації". "Це професіонал з унікальним талантом", - заявив Палумбо.

Іто став шостим жителем Країни сонця, що сходить, удостоєним Прітцкерівської премії.

У 1965 році Іто закінчив архітектурний факультет Токійського університету, а в 1971 році заснував своє архітектурне бюро в Токіо Urban Robot ("Урбаністичний робот").

Архітектор отримав безліч міжнародних нагород, у тому числі золоту медаль Королівського інституту британських архітекторів в 2006 році. Іто проектував практично всі види будівель: житлові будинки, бібліотеки, театри, магазини, офісні будівлі, а також паркові комплекси.