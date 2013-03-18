Рятувальники встановлюють, чому мало не вибухнула вишгородська хімчистка
08:57, 18 березня 2013Суспільство
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Встановлюється причина пожежі у Вишгороді Київської області в будівлі хімчистки, внаслідок якої постраждала одна особа.
Рятувальникам вдалося запобігти вибуху
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у неділю о 17.35 у двоповерховій будівлі хімчистки виникла пожежа, під час якої стався спалах (за попередніми даними, через розгерметизацію газового балону).
Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні приміщення і вибуху газових балонів, які зберігалися у будівлі хімчистки.
О 20.00 пожежу було ліквідовано. Постраждалу особу з опіками кінцівок госпіталізовано.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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