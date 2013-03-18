Рятувальники встановлюють, чому мало не вибухнула вишгородська хімчистка

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у неділю о 17.35 у двоповерховій будівлі хімчистки виникла пожежа, під час якої стався спалах (за попередніми даними, через розгерметизацію газового балону).

Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні приміщення і вибуху газових балонів, які зберігалися у будівлі хімчистки.

О 20.00 пожежу було ліквідовано. Постраждалу особу з опіками кінцівок госпіталізовано.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.