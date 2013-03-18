Експерти: Повернення половини соцвнеску допоможе вирішити проблему зайнятості

Повернення половини сплаченого підприємством єдиного соціального внеску (ЄСВ) при створенні нових робочих місць з рівнем оплати праці не менше трьох мінімальних зарплат зробить дешевше не тільки розвиток діючих підприємств, але і створення нових. Таку думку висловив Ярослав Жаліло, президент Центру антикризових досліджень, повідомляє РБК-Україна.

«У процесі створення нових бізнесів або розширенні діючих роботодавцю стане дешевше інвестувати у створення нових робочих місць. Я б казав, що це дуже хороший інструмент. Особливо ефективно він спрацює в тих галузях, у яких є необхідність залучення нових співробітників», - пояснив експерт.

На думку Жаліло, таке нововведення дозволить поліпшити ситуацію з зайнятістю населення. В особливості в перспективі, коли в країні почнеться бурхливе економічне зростання і підприємствам знадобляться нові співробітники.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок компенсації 50% єдиного соціального внеску роботодавцям, які створюють нові робочі місця з зарплатою, в три рази перевищує мінімальну. З 1 січня по 30 листопада поточного року мінімальна зарплата встановлена в розмірі 1147 грн.

Таким чином, на компенсацію з бюджету половини сплаченого ЄСВ зможуть розраховувати роботодавці, які на новому робочому місці запропонують співробітникові не менше 3441 грн. Згідно з даними Державної служби статистики, зараз середня зарплата в Україні становить 3000 грн. У 2014 р. на компенсацію роботодавцям за нові робочі місця з високими зарплатами передбачається спрямувати понад 1 млрд грн. За підрахунками чиновників, це дасть можливість створити не менше 70 тис. нових високооплачуваних робочих місць. Надходження до бюджету збільшаться на 3 млрд грн.