Майже половина торгівлі України припадає на країни СНД

Розвиток торговельно-економічних відносин з країнами СНД - один із пріоритетів зовнішньоекономічної політики України, який допоможе створити умови для економічного зростання держави та підвищення добробуту громадян.

На цьому акцентував увагу міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов в ході Міжнародного форуму держав-учасників СНД «Виклики сучасності та перспективи розвитку інтеграції на просторі Співдружності», повідомляє РБК-Україна.

Серед головних досягнень Ігор Прасолов назвав збереження українських позицій на ринку країн СНД.

«Найважливіше, що ми зберегли наші традиційні ринки. Ви знаєте, як важко заходити на ринки. Ми зараз працюємо на цих ринках. Продукція, яка туди поставляється це не сировина. Не продукція гірничорудна, а продукція переробної промисловості - це дуже важливо. Там, де є висока або досить хороша додана вартість. Зараз товарообіг з країнами СНД становить близько 67 млрд дол. Показник трохи впав, але це пояснюється падінням попиту у зв'язку з уповільненням розвитку світової економіки», - сказав міністр економіки.

Відзначимо, частка СНД у зовнішньоторговельному обороті України становить 42%. Споживчий ринок СНД складає близько 282 млн чоловік.