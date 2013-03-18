На трасі Київ-Ковель іноземець на Lexus збив жінку на «зебрі»
У Житомирській області іноземець на автомобілі Lexus збив жінку на пішохідному переході і втік із місця ДТП.
Як повідомив УНІАН керівник прес-служби УДАІ МВС України в Житомирській області Микола Яцкевич, ця трагедія сталася 17 березня близько 19.15 на 125 км автодороги Київ-Ковель.
Біля села Йосипівка Малинського району водій невстановленого ще на той момент автомобіля, рухаючись у напрямку Києва, збив 55-річну жительку Малинського району, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.
Водій із місця пригоди зник. У результаті ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці.
Після цього правоохоронці ДАІ Малинського міськвідділу встановили і затримали автомобіль Lexus під керуванням 36-річного жителя іноземної держави, який і скоїв ДТП. Наразі за цим фактом міліція проводить перевірку та вирішує питання про порушення щодо винуватця трагедії кримінального провадження.