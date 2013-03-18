Чуття єдиної родини: прокуратура підловила сбушника на хабарі міліціонеру

Про це УНІАН повідомив представник прокуратури Одеської області.

За його словами, до міліціонера в одному з районів Одеси звернувся оперативник обласного управління СБУ з проханням передати велику суму грошей в прокуратуру.

«Міліціонер повинен був стати посередником у передачі хабара. Мета данини - перекваліфікація кримінальної справи. Міліціонер не захотів у цьому брати участі і звернувся в прокуратуру з відповідною заявою», - розповів представник прокуратури.

Він не зміг уточнити суму хабара, сказавши, що зараз ведеться документування.

За його даними, щодо підозрюваного відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 370 КК України (провокація хабара, вчинене службовою особою правоохоронних органів). Карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).