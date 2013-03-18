Досвід застосування водовугільного палива в Україні виявився успішним - експерт

Постійне підвищення ціни на російський газ змусило українські промислові підприємства шукати альтернативні технології, зокрема, переходити з газу на водовугільне паливо, головним компонентом якого є суміш вугілля з водою і реагентом. Президент компанії "Українське тепло" Сергій Чічерін що вперше реалізувала дану технологію в Україні, відзначив, що собівартість теплової енергії при переході з дорогого російського природного газу на водовугільне паливо може бути понижена на 28% і більше, повідомляє РБК-Україна.

"Відмова від використання природного газу і перехід на спалювання водовугільного палива дозволила нам скоротити собівартість теплової енергії на 28%. За нашими попередніми підрахунками, собівартість 1 ГКал на водовугільному паливі може бути на 20-40% нижче, ніж 1 ГКал отримана від спалювання природного газу. Все залежить від потужності і особливостей об'єкту, на якому виробляється теплова енергія", - розповів Чічерін.

Найближчим часом, дана технологія, на думку Чічеріна, може бути використана для масштабної модернізації і переобладнання котельного обладнання по всій території України.

"Колосальні дотації теплокоммуненерго з боку держави з кожним роком зростають і насилу покривають збитки від невідповідності тарифів. Вважаю, що за рахунок переведення котельних на водовугільне паливо вдасться значно скоротити споживання природного газу, а також провести заміну критично зношеного обладнання котельних", - підкреслив фахівець, додавши, що поштовхом до розвитку цього проекту повинна стати державна підтримка.

Як відомо, уряд України активно цікавиться новими технологіями в рамках реалізації проектів по заміщенню природного газу. Як заявив раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров, "питання заміщення дорогого імпортного газу вугіллям - це стратегічне питання".