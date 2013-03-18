Синоптики кажуть, щоб українці не чекали тепла раніше квітня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда на брифінгу в понеділок.

«На жаль, весна затримується, і до кінця березня не варто очікувати приходу весни в Україну», - сказав він.

За словами Кульбіди, в період з 19 по 23 березня температура повітря буде незначно підвищуватися: вночі стовпчики термометрів опустяться до 2-9 градусів морозу, вдень очікується 1-6 градусів тепла. При цьому у зв'язку з проходженням по території країни атмосферних фронтів М.Кульбіда прогнозує випадання опадів у вигляді снігу в західних областях та дощу - в центральних, східних і південних.

Починаючи з 24 березня, в Україну прийде нова хвиля холодного повітря. Вночі температура опуститься до 6-11 градусів морозу, вдень буде до 2-7 градусів нижче нуля.

Директор Укргідрометцентру висловив припущення, що потепління в країні почнеться в перші п'ять днів квітня.