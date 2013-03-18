Синоптики кажуть, щоб українці не чекали тепла раніше квітня
Значного підвищення температури повітря по всій території України до кінця березня не передбачається.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда на брифінгу в понеділок.
«На жаль, весна затримується, і до кінця березня не варто очікувати приходу весни в Україну», - сказав він.
За словами Кульбіди, в період з 19 по 23 березня температура повітря буде незначно підвищуватися: вночі стовпчики термометрів опустяться до 2-9 градусів морозу, вдень очікується 1-6 градусів тепла. При цьому у зв'язку з проходженням по території країни атмосферних фронтів М.Кульбіда прогнозує випадання опадів у вигляді снігу в західних областях та дощу - в центральних, східних і південних.
Починаючи з 24 березня, в Україну прийде нова хвиля холодного повітря. Вночі температура опуститься до 6-11 градусів морозу, вдень буде до 2-7 градусів нижче нуля.
Директор Укргідрометцентру висловив припущення, що потепління в країні почнеться в перші п'ять днів квітня.