На трасі Київ-Чоп через обледеніння - гігантська пробка з фур
На межі Львівської та Рівненської областей близько сотні вантажних автомобілів утворили кількакілометровий затор.
Сьогодні на межі Львівської та Рівненської областей близько сотні вантажних фур, які не змогли подолати обледенілий підйом та застрягли у снігових заметах, утворили кілька кілометровий затор.
Про це повідомив УНІАН помічник начальника Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області Віталій Туровцев.
Він зазначив, що найбільш проблемною є ділянка дороги на виїзді з Львівської області у Рівненську область.
„На відрізку траси „Київ-Чоп”, між містами Броди та Олесько Бродівського району, у кількакілометровому заторі застрягли близько 100 вантажних фур. Легкові автомобілі мають нормальний проїзд, а ось вантажівки не можуть подолати обледенілі підйоми на цьому відрізку траси, з‘їжджають у замети і, фактично, створюють перешкоди фурам, які їдуть за ними. Рятувальники їх витягають спецавтомобілями, але після розвантаження траси, у „пастку” потрапляють нові вантажівки”, - розповів Віталій Туровцев.
Він також повідомив, що така складна ситуація на даному відрізку траси спостерігається з вечора 17 березня, тому співробітники ДАІ увечері перекрили виїзд зі Львова вантажного автотранспорту і в‘їзд вантажних фур на територію Львівської області, оскільки саме вантажні автомобілі спричиняють затори і ускладнюють рух.
До виконання аварійно-рятувальних робіт від Головного управління ДСНС залучено 154 чоловік особового складу та 50 одиниць техніки, 5 оперативно-мобільних груп Головного управління та 27 оперативних груп підрозділів області. Всього до проведення робіт на території області залучено 1930 осіб та 463 од. техніки.
Основні зусилля пожежно-рятувальних підрозділів головного управління під час ліквідації стихії, зосередженні на здійсненні заходів з евакуації автотранспорту та наданні допомоги людям.
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, станом на 12.00 залишається невідновленим доїзд до 62 населених пунктів на території 5 районів області: у Бродівському – 18 населених пунктів, Жидачівському - 13, Золочівському - 18, Перемишлянському - 9, Сокальському - 4. На вулицях Львова продовжується розчистка бічних вулиць та внутрішньо квартальних доріг.
Електропостачання населених пунктів області відновлено у повному обсязі.
Порушень у роботі державних і соціальних установ, пошти, зв’язку, торгівлі та громадського харчування, систем тепло-, газо- та водозабезпечення, пов’язаних з несприятливими погодними умовами, не зафіксовано.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня у Львові середня висота снігового покриву становила 29 см.