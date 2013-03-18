На трасі Київ-Чоп через обледеніння - гігантська пробка з фур

Сьогодні на межі Львівської та Рівненської областей близько сотні вантажних фур, які не змогли подолати обледенілий підйом та застрягли у снігових заметах, утворили кілька кілометровий затор.

Про це повідомив УНІАН помічник начальника Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області Віталій Туровцев.

Він зазначив, що найбільш проблемною є ділянка дороги на виїзді з Львівської області у Рівненську область.

„На відрізку траси „Київ-Чоп”, між містами Броди та Олесько Бродівського району, у кількакілометровому заторі застрягли близько 100 вантажних фур. Легкові автомобілі мають нормальний проїзд, а ось вантажівки не можуть подолати обледенілі підйоми на цьому відрізку траси, з‘їжджають у замети і, фактично, створюють перешкоди фурам, які їдуть за ними. Рятувальники їх витягають спецавтомобілями, але після розвантаження траси, у „пастку” потрапляють нові вантажівки”, - розповів Віталій Туровцев.

Він також повідомив, що така складна ситуація на даному відрізку траси спостерігається з вечора 17 березня, тому співробітники ДАІ увечері перекрили виїзд зі Львова вантажного автотранспорту і в‘їзд вантажних фур на територію Львівської області, оскільки саме вантажні автомобілі спричиняють затори і ускладнюють рух.

До виконання аварійно-рятувальних робіт від Головного управління ДСНС залучено 154 чоловік особового складу та 50 одиниць техніки, 5 оперативно-мобільних груп Головного управління та 27 оперативних груп підрозділів області. Всього до проведення робіт на території області залучено 1930 осіб та 463 од. техніки.

Основні зусилля пожежно-рятувальних підрозділів головного управління під час ліквідації стихії, зосередженні на здійсненні заходів з евакуації автотранспорту та наданні допомоги людям.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, станом на 12.00 залишається невідновленим доїзд до 62 населених пунктів на території 5 районів області: у Бродівському – 18 населених пунктів, Жидачівському - 13, Золочівському - 18, Перемишлянському - 9, Сокальському - 4. На вулицях Львова продовжується розчистка бічних вулиць та внутрішньо квартальних доріг.

Електропостачання населених пунктів області відновлено у повному обсязі.

Порушень у роботі державних і соціальних установ, пошти, зв’язку, торгівлі та громадського харчування, систем тепло-, газо- та водозабезпечення, пов’язаних з несприятливими погодними умовами, не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня у Львові середня висота снігового покриву становила 29 см.