Кіпрські банки будуть закриті до четверга - ЗМІ
Кіпрські банки будуть закриті ще протягом двох днів, щоб уникнути великого відтоку коштів, повідомляє кіпрське державне телебачення.
Раніше телеканал повідомив, що парламент країни може відкласти голосування за рішенням Єврогрупи для того, щоб переглянути ставки податку на депозити.
Як повідомляє РІА Новости, банки Кіпру закриті в понеділок, 18 березня, у зв'язку з національним святом. За інформацією низки інших ЗМІ, кіпрські банки не будуть працювати до п'ятниці.
Кіпр погодився на одноразове стягування податку в розмірі 6,75% на вклади в банках об'ємом до 100 тисяч євро і 9,9% - на всі інші вклади. Кредитори також нададуть Кіпру 10 мільярдів євро. Це рішення має затвердити парламент. Після інформації про податок на вклади з ранку суботи кіпріоти почали знімати гроші через банкомати. Напередодні кіпрські ЗМІ повідомили, що Центральний банк Кіпру заборонив до подальших вказівок всім кіпрським банкам будь-які грошові перекази і платежі, як в країні, так і за кордоном, у тому числі в рамках однієї кредитного установи.