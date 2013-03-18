Кіпрські банки будуть закриті до четверга - ЗМІ

Раніше телеканал повідомив, що парламент країни може відкласти голосування за рішенням Єврогрупи для того, щоб переглянути ставки податку на депозити.

Як повідомляє РІА Новости, банки Кіпру закриті в понеділок, 18 березня, у зв'язку з національним святом. За інформацією низки інших ЗМІ, кіпрські банки не будуть працювати до п'ятниці.

Кіпр погодився на одноразове стягування податку в розмірі 6,75% на вклади в банках об'ємом до 100 тисяч євро і 9,9% - на всі інші вклади. Кредитори також нададуть Кіпру 10 мільярдів євро. Це рішення має затвердити парламент. Після інформації про податок на вклади з ранку суботи кіпріоти почали знімати гроші через банкомати. Напередодні кіпрські ЗМІ повідомили, що Центральний банк Кіпру заборонив до подальших вказівок всім кіпрським банкам будь-які грошові перекази і платежі, як в країні, так і за кордоном, у тому числі в рамках однієї кредитного установи.