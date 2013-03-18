Українці продовжують вимирати - залишилось 45 з половиною мільйонів
13:58, 18 березня 2013Суспільство
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Кількість населення України з початку року скоротилася на 19,4 тис. осіб і на 1 лютого 2013 року становила 45 млн. 539 тис. 121 людина
Українців стає все менше
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
При цьому кількість міських жителів становила 31 млн 373 тис. 427 осіб, а сільських – 14 млн 165 тис. 694 осіб.
Коефіцієнт народжуваності становив 11,2 осіб на тисячу громадян, а коефіцієнт смертності - 16,2 осіб на тисячу громадян, таким чином, загальний коефіцієнт природного приросту населення становив -5 осіб на тисячу громадян.
У Держстаті також зазначили, що з початку року в країну повернулися 5523 мігранти.
Як повідомляв УНІАН, кількість населення України на 1 лютого 2012 року становила 45 млн. 617 тис. 542 людини.
Таким чином, природний спад населення за рік становив 78,4 тисяч людей.
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