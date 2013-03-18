У міськраді підрахували, що снігопад у Львові не припинявся 30 годин

Про це повідомив УНІАН в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Володимир Олійник.

„Снігопад у Львові тривав майже 30 годин. В результаті насипано до 30 см снігу. За попередньою оцінками, якщо взяти площу міста, а це 15 тис. га, то випало близько 45 млн. м кубічних снігу. Якщо взяти наші дороги, а їх 1300 в місті, довжиною 580 км і площею 6,3 млн м кв., то на дорогах десь біля 2 млн. м. куб. снігу. Порахували, що на одного двірника припало прибрати 1000 м кубічних снігу”, - розповів В.Олійник.