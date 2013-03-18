Євро на міжбанку падає

У понеділок, 18 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1230/8,1290, на 12:00 ціни підвищилися 8,1270/8,1310. На час закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,1260/8,1290 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2632/36, на 12:00 ціни піднялися - 0,2636/40. На час закриття ціни впали 0,2631/35. У Росії курс долар-рубль збільшився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8700 (+0,2125).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2885/1,2975. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5055/10,5150, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5290/10,5400. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися 10,5185/10,5285.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 15 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1260/8,1310, на 12:00 ціни знизилися 8,1240/8,1280. На час закриття торгів звузився спред - 8,1250/8,1265 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5270/10,5355, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6021/10,6133. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму 10,6343/10,6422.