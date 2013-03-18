Україна відзвітує GRECO про успіхи у боротьбі з корупцією

Представлення відбудеться під час 59-го пленарного засідання Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), яке проходитиме з 18 по 22 березня у Страсбурзі (Французька Республіка), повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на міністра Олександра Лавриновича.

За його словами, Україна планує поінформувати GRECO про внесені зміни до Положення про Національний антикорупційний комітет, відповідно до яких значно підвищено роль громадськості у роботі вказаного органу та удосконалено порядок формування його складу.

Крім цього, українська делегація поінформує GRECO про внесення урядом на розгляд Верховної Ради проектів законів «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції», а також про внесення на розгляд уряду проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення здійснення фінансового контролю та урегулювання конфлікту інтересів» та про інші зміни в законодавстві, пов’язані з виконанням вказаних рекомендацій..

О.Лавринович нагадав, що дані законопроекти були розроблені Міністерством юстиції на виконання низки рекомендацій GRECO.

Під час пленарного засідання GRECO планується розгляд та затвердження Третього додаткового звіту про стан виконання Україною рекомендацій згаданої організації, наданих за результатами спільних першого і другого раундів оцінювання.

*** Групу держав проти корупції було утворено Радою Європи у 1999 році для здійснення моніторингу дотримання антикорупційних стандартів організації. На сьогодні членами GRECO є 49 держав (48 європейських держав та США).

Метою GRECO є покращення можливостей держав-членів боротися з корупцією шляхом моніторингу дотримання європейських антикорупційних стандартів через динамічний процес взаємної оцінки. Механізм допомагає виявити труднощі у національних антикорупційних політиках, спонукаючи до необхідних законодавчих, інституційних і практичних реформ. GRECO також є платформою для поширення кращих практик запобігання та виявлення корупції.

Оціночний механізм GRECO є циклічним, складається з раундів, кожен з яких має відповідну тематику: перший раунд (2000-2002) – антикорупційні органи, імунітети публічних посадових осіб; другий раунд (2003-2006) – виявлення, арешт та конфіскація доходів, одержаних злочинним шляхом, запобігання корупції в публічній адміністрації, запобігання використанню юридичних осіб для приховування корупційних правопорушень; третій раунд (розпочався у 2007 році) – криміналізація корупції та фінансування політичних партій; четвертий раунд (розпочався у 2012 році) – запобігання корупції серед членів парламентів, прокурорів та суддів.

Україна приєдналась до GRECO 1 січня 2006 року, ратифікувавши Цивільну конвенцію Ради Європи проти корупції.

Перший оціночний візит експертів організації до України відбувся у листопаді 2006 року, за результатами якого у березні 2007 року було затверджено перший Звіт щодо нашої держави, який складався з 25 рекомендацій.