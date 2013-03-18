На Тернопільщині продавці ринку перекрили дорогу в центрі міста

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Кременецького райвідділу міліції Василь Крайник, люди безупинно переходили дорогу в центрі міста біля ринку, зупинивши рух транспорту по головній вулиці міста. Приблизно через годину після початку, учасники акції звільнили проїжджу частину без втручання правоохоронців.

Водночас ще близько 30-ти підприємців з кременецького ринку приїхали на пікет облдержадміністрації. В руках вони тримали плакати з написами «Не забирайте шматок хліба від наших дітей!», «Ні будівництву торгово-розважального центру на території ринку», «Ринок – кременчанам, а не кременецьким олігархам».

Як пояснили пікетувальники, минулого тижня ринок перевіряла ветеринарна служба, після чого сьогодні ринок закрили, хоча на ринку працюють і люди, які торгують господарськими товарами.

Люди переконані, що ринок закривають у зв’язку з тим, що на його місці хочуть збудувати торгово-розважальний центр. При цьому жодних гарантій того, що продавці з ринку зможуть там торгувати, ніхто не отримував, а нової ділянки для ринку, розповіли люди, немає.

З облдержадміністрації до пікетувальників ніхто не вийшов. Люди погрожують знову перекрити дорогу, якщо найближчими днями їхня проблема не буде вирішена.