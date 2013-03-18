В Сумщини немає грошей на проміжні вибори

Про це УНІАН із посиланням на начальника головного фінансового управління Сумської облдержадміністрації Євгена Южакова повідомили у прес-службі обласної ради.

«За рішенням обласної виборчої комісії проміжні вибори до облради мають відбутися 14 квітня. Перший раз від виборчкому надійшла пропозиція про виділення 1 млн 800 тис. грн на ці цілі, кінцева сума – 3 млн 200 тис. грн. У нас іще не повністю закрита кредиторська заборгованість минулого року, з 8 млн грн вільних залишків ми дали 1 млн грн на зарплату працівникам Центру реабілітації дітей-інвалідів, 3 млн грн на екстрену медичну допомогу, інші кошти – невеликими сумами на інші захищені статті», - наголосив Є.Южаков.

При цьому він зауважив, що питання фінансування виборчого процесу може стояти лише при перевиконанні обласного бюджету не раніше, ніж через півроку.

Заступник голови Сумської обласної ради Валерій Толбатов в інтерв’ю УНІАН розповів, що облфінуправління вже зверталося до ЦВК із зазначеною проблемою, але відповідь до Сум поки що не надійшла.

«Сьогодні я порадив голові облвиборчкому також звернутися в ЦВК із проханням перенести вибори на пізніший термін. Від імені обласної ради можу заявити, що облрада вичерпала всі свої можливості щодо організації самого виборчого процесу: надала приміщення, оргтехніку. Питання про фінансування виборів за відсутності коштів вирішити ми не можемо», - сказав В.Толбатов.

При цьому він зазначив, що Сумщина – не єдина область в Україні, де відсутнє фінансування на проведення виборів. Також він вважає абсурдними деякі звинувачення, що обласна рада боїться проведення виборів.

«Сьогодні є повне розуміння депутатського корпусу у вирішенні важливих для області соціально-економічних питань. Всі вони серйозно розглядаються в комісіях і на сесію виносяться з єдиним рішенням. Крім того, проведення виборів, в ході яких будуть обрані два депутати, жодним чином не зможе вплинути на роботу ради», - заявив В.Толбатов.

У свою чергу голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв'язків з громадськістю і інформаційної політики Геннадій Дорошенко повідомив УНІАН, що два депутати, яких повинна обрати громада 14 квітня, є «золотими», і запропонував політичним партіям, які бажають висунути своїх кандидатів, відкрити фонди і профінансувати проведення виборів.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого обласна виборча комісія визначила дату проміжних виборів до обласної ради: вони мають відбутися у неділю, 14 квітня. Необхідність у проведенні проміжних виборів виникла в двох виборчих округах області - № 14 (м. Конотоп і Конотопський район) і № 40 (Зарічний район м. Суми), оскільки депутат облради від округу № 14 Анатолій Вербовик влітку 2012 р. загинув в автокатастрофі, а депутат від округу № 40 Володимир Шульга став народним депутатом України.

На початку березня керівники обласних організацій партій «Фронт Змін» і «УДАР» М. Клочко і Сергій Ліхман, а також народний депутат України від об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олег Медуниця вимагали від голови Сумської облради Геннадія Михайленка скликати позачергову сесію облради через загрозу зриву проміжних виборів у Сумській області. На проведення проміжних виборів двох депутатів облради з обласного бюджету необхідно виділити 1,8 мільйона гривень, тому облрада повинна була розглянути це питання на черговій сесії 22 лютого, але на сесію питання про фінансування проведення виборів навіть не було винесене.

Представник «Фронту змін» подав позов до Сумського окружного Адміністративного суду на обласну раду з вимогою провести позачергову сесію для забезпечення фінансування проміжних виборів.