На Буковині банкір вкрала півтора мільйони гривень з депозитів

У Чернівецькій області слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення коштів клієнтів фінансової установи у розмірі понад 1,5 млн грн з боку завідуючої одного з районних відділень банку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Чернівецькій області, посадовець банку підозрюється у тому, що, перебуваючи на керівній посаді одного з місцевих відділень банку, впродовж 2011-2012 років неодноразово незаконно вилучала та привласнювала кошти, які вносилися на депозитні рахунки клієнтами фінансової установи.

Виконуючи функції контролера при здійсненні вкладних операцій, посадовець банку, скориставшись тим, що касир формально візувала операції, одноосібно привласнила кошти по 19 депозитних рахунках на загальну суму 1 млн 530 тис. грн.

Інформацію внесено до Державного реєстру досудових розслідувань за ознаками в діях завідуючої відділенням банку складу злочинів, передбачених ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у особливо великих розмірах) КК України. У разі доведення судом вчинення злочину, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.