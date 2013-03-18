В Одесі накрили підпільні цехи, де шили «липовий» Аdіdаs
В Одесі міліція ліквідувала два підпільні швейні цехи, в яких підроблявся одяг торгової марки «Аdіdаs». Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.
Згідно з повідомленням, працівники обласного управління держслужби по боротьбі з економічною злочинністю встановили факт функціонування підпільного швейного виробництва.
З метою перевірки даної інформації співробітники міліції вирушили за визначеними адресами.
«Під час візиту правоохоронців там тривав робочий процес - у двох цехах працювали 20 швачок. У приміщенні провели санкціонований обшук, під час якого вилучили майже 60 швейних машин, понад 1,5 тисячі футболок і штанів з нанесенням маркування ТМ «Аdіdаs», а також понад тисячу бирок цієї ж торгової марки. Всього було вилучено обладнання на суму понад 80 тисяч гривень», - повідомили у відділі.
Ведеться розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого визначення походження товару) КК України.