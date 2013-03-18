В Одесі накрили підпільні цехи, де шили «липовий» Аdіdаs

Згідно з повідомленням, працівники обласного управління держслужби по боротьбі з економічною злочинністю встановили факт функціонування підпільного швейного виробництва.

З метою перевірки даної інформації співробітники міліції вирушили за визначеними адресами.

«Під час візиту правоохоронців там тривав робочий процес - у двох цехах працювали 20 швачок. У приміщенні провели санкціонований обшук, під час якого вилучили майже 60 швейних машин, понад 1,5 тисячі футболок і штанів з нанесенням маркування ТМ «Аdіdаs», а також понад тисячу бирок цієї ж торгової марки. Всього було вилучено обладнання на суму понад 80 тисяч гривень», - повідомили у відділі.

Ведеться розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого визначення походження товару) КК України.