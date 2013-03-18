У Тернополі шанувальники Ліни Костенко провели флеш-моб
21:38, 18 березня 2013Суспільство
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У Тернополі шанувальники Ліни Костенко сьогодні провели флеш-моб з нагоди дня народження поетеси.
Ліну Костенко привітали з днем народження
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вони зібралися на Театральному майдані, тримаючи в руках роздруковані букви на листках формату А-4. Врешті усі стали таким чином, що утворився напис «З днем народження, Ліно Василівно». Після цього учасники флеш-мобу разом прокричали своє гасло на весь майдан.
Потім присутні на майдані люди декламували улюблені вірші улюбленої авторки та ділилися поетичними новинами.
Участь в акції взяли як старші люди, так і зовсім юні діти, які тільки почали навчатися в школі.
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