У Тернополі шанувальники Ліни Костенко провели флеш-моб

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вони зібралися на Театральному майдані, тримаючи в руках роздруковані букви на листках формату А-4. Врешті усі стали таким чином, що утворився напис «З днем народження, Ліно Василівно». Після цього учасники флеш-мобу разом прокричали своє гасло на весь майдан.

Потім присутні на майдані люди декламували улюблені вірші улюбленої авторки та ділилися поетичними новинами.

Участь в акції взяли як старші люди, так і зовсім юні діти, які тільки почали навчатися в школі.