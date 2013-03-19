Янукович доручив готувати закон про гарячу воду

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік про впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і опублікованому на його сайті.

В.Янукович також доручив до жовтня 2013 року скасувати в законодавчих актах терміни «виконавець житлово-комунальних послуг» і «балансотримач».

При цьому до листопада 2013 року глава держави доручив розробити законопроект про вдосконалення регулювання відносин у сфері житлово-комунальних послуг. У цьому документі планується уніфікувати термінологію, визначити види діяльності суб'єктів, що надають житлово-комунальні послуги, а також види товарів і послуг, які виробляються і надаються цими суб'єктами на ринку житлово-комунальних послуг.

Законопроектом планується визначити класифікацію житлово-комунальних послуг, створити умови для переходу потенційно конкурентних ринків у конкурентні.