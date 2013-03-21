Ресторани та кафе забивають каналізацію... тоннами жиру

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «АК «Київводоканал», прочистка, для проведення якої було перекрито рух автотранспорту, відбувалась вночі – з 23.00 до 5.00.

Фахівці пояснюють, що прочистка підвідних колекторів по вулицях Ігорівська, Андріївська та Борисоглібська є періодичним та необхідним заходом для підтримання нормального функціонування не тільки зазначених мереж, а й основної каналізаційної артерії Подолу – Набережно-Хрещатицького колектора.

Зажирення системи водовідведення в цьому районі відбувається у постійному режимі, адже переважна більшість розташованих тут закладів громадського харчування не мають жировловлювачів – локальних очисних споруд, що відділяють з води фракції жиру, унеможливлюючи його проникнення у централізовану каналізаційну мережу.

Накопичення жиру в камерах та на стінках колекторів вкрай негативно впливає на функціонування системи водовідведення, створюючи жирові пробки, які перешкоджають просуванню стічних вод мережею, що призводить до аварійних ситуацій та збоїв у роботі каналізації, йдеться у повідомленні.

Під час проведення робіт кожна з камер колектора крок за кроком була прочищена як за допомогою гідромашини, так і вручну, для чого працівнику у захисному гумовому костюмі доводиться спускатись в тісний темний колодязь. «Трохи не навпомацки, за допомогою одного лише променя світлодіодного ліхтаря, слюсар збирає фракції жиру, перемішані зі стічним брудом, і передає відро наверх, де його вміст перекочовує у здоровенні поліетиленові мішки», - зазначають у водоканалі.