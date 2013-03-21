Мітингувальники взяли штурмом міськраду в Черкасах

Сьогодні в Черкасах представники та депутати опозиційних політичних партій заблокували засідання сесії міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, до початку сесії Черкаської міськради біля Будинку рад зібралось близько 300 осіб, що прийшли на акцію протесту проти політики мера міста Сергія Одарича. Спочатку пікетувальники намагалися прорватися в сесійну залу, але їх не пустив кордон із близько 30 працівників спецпідрозділу міліції «Беркут» у шоломах та бронежилетах. Через міліцейський кордон не потрапили на початок сесії частина депутатів ради та журналісти.

Пікетувальники тримали гасла “Одарич, залиш людям зуби”, “Сьогодні асфальт крадеш, а завтра – Шевченка проп’єш”, “Черкаси – не кормушка для Одарича”, “Разом з тролейбусами Одарич загубив совість”. Мітингувальники піднімали прапори “ВО “Свобода”, “Об’єднаної опозиції “Батьківщина”, “ УДАРу і “Фронту змін”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, сьогодні на засіданні мали розглядати ключові питання для міста – фінансування і подальша робота станції швидкої медичної допомоги. До 1 квітня діє державна субвенція, а вже після цього терміну жителі міста не зможуть отримувати швидку допомогу. В той же час, бюджетний кодекс забороняє фінансувати швидку медичну допомогу з міського бюджету.

Через дії опозиції сесія Черкаської міськради, яка зазвичай проходить в обласному Будинку рад, в цьому залі не відбулася. В той час, як опозиціонери і мітингувальники штурмували приміщення, а трибуну в залі зайняли депутати – опозиціонери, депутати більшості перейшли з будівлі обласної ради в сесійну залу міськради. Мітингувальники та опозиція через деякий перейшли за ними. Сесія міськради розпочалася в новому приміщенні за участі представників опозиції, частини мітингувальників, яким вдалося туди прорватися, та міліцейського підкріплення.

Опозиціонери вимагають відмінити рішення Черкаського міськвиконкому про заборону мирних зібрань та профінансувати послуги гемодіалізу медцентру «Фрезеніус». Нині оголошено перерву для консультацій з керівниками фракцій, але дискусія в залі триває.

Мер Черкас С.Одарич у перерві заявив журналістам, що не знає, чому правоохоронці спочатку не пускали мітингувальників на сесію міськради до будівлі облради.

Він також стверджує, що організатори акції протесту не попередили про свій намір бути присутніми на сесії міської ради – інакше сесія відбувалась би у більшому залі. Адже, за словами С.Одарича, раніше, коли на сесії розглядатися резонансні та суспільно-значимі питання, засідання проводилися у великих залах, розрахованих на 300-500 осіб. Депутати там можуть нормально працювати, і всі бажаючі бачать і чують.

За словами мера, частина питань, які сьогодні озвучувалися громадою, включена у порядок денний, по деяких з них готові проекти рішень, і зараз проходять розгляд у комісії.