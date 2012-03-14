У Черкасах ветерани-афганці штурмували мерію

В Черкасах біля приміщення міськвиконкому близько 1 тисячі ветеранів-афганців влаштували мітинг з вимогою відставки Сергія ОДАРИЧА з посади міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, приводом для мітингу стала заява міського голови Черкас С.ОДАРИЧА на сесії міської ради 23 лютого.

У оприлюдненій заяві Черкаської обласної та міської організацій Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) наголошується, що «23 лютого на сесії Черкаської міськради, при розгляді питання про виділення коштів на реконструкцію пам’ятника та будівництво музею воїнам інтернаціоналістам, загиблим в Афганістані, міський голова С.ОДАРИЧ дозволив собі цинічні принизливі висловлювання на адресу багатотисячної армії воїнів-інтернаціоналістів України, заявивши, що він не вважає «афганців» захисниками Вітчизни і просить депутатів проголосувати проти виділення запланованих коштів».

Перед учасниками мітингу виступили голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ та інші черкаські партійні діячі. Вони вимагали від мера вибачитись за свої слова, сказані на сесії міськради 23 лютого. Від учасників мітингу лунали заклики, щоб мер просив вибачення у ветеранів-афганців на колінах. Мітингувальники зажадали від С.ОДАРИЧА не тільки вибачення, а й запропонували піти вклонитися разом із ними пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів до монумента біля черкаської мерії.

Близько сотні афганців силоміць прорвалися в будівлю мерії, розбивши турнікети, та увірвалися до конференц-зали, де мер збирався зустрітися з журналістами. Після нетривалого спілкування з афганцями, міський голова погодився вийти на площу перед мерією до мітингувальників. Він виступив на мітингу перед афганцями і попросив вибачення перед тими, кого образила його фраза. Але і після того, учасники мітингу продовжували скандувати "Ганьба!".