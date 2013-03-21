Кіпр остаточно відмовився списувати гроші з депозитів

Як передає Agence France-Presse, такий збір не буде введений при будь-якому варіанті отримання допомоги від міжнародних кредиторів.

Раніше AFP повідомило, що на Кіпрі завершилося засідання уряду, присвячене виходу країни з кризи. Як передають ділові ЗМІ, лідери парламентських партій Кіпру після зустрічі з президентом країни Нікосом Анастасіадісом погодилися створити спеціальний фонд (Solidarity Fund) в якості гарантії для отримання фінансової допомоги, передає Лента.ру.

Інформацію про створення спецфонду пізніше підтвердив спікер кіпрського уряду Крістос Стіліанідес (Christos Stylianides), передає AFP. Представник правлячої партії Кіпру Disy Авероф Неофіту (Averof Neophytou) пояснив Reuters, що фонд буде створений на основі держактивів, а його кошти підуть на випуск держоблігацій. Подробиці нового плану кіпрських властей з виведення країни з кризи ще невідомі.