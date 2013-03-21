Янукович: Держава повинна допомагати розвитку фермерства та кооперації

«Завдяки об'єднанню зусиль держави та виробників сільськогосподарської продукції над розвитком кооперації, підвищиться економічний результат від сільгоспвиробництва, а також соціальні стандарти проживання на селі. Тому держава повинна гарантувати допомогу розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на всіх етапах її створення. У свою чергу, це допоможе забезпечити внутрішній ринок продовольством і підвищити стандарти безпеки продукції», − зазначив Глава держави.

На думку Віктора Януковича, зараз одним з найважливіших завдань уряду і органів влади всіх рівнів є створення нових робочих місць у сільській місцевості, залучення молодих спеціалістів до розвитку села, підтримка і розвиток сільгосппідприємств, фермерства, у тому числі сімейного. Тому уряду в рамках діючих бюджетних програм необхідно забезпечити повноцінне фінансування заходів, спрямованих на підтримку фермерів.

«Реалізація цих завдань створить умови для досягнення стратегічних цілей, якими я вважаю підвищення товарності сільгоспвиробництва та забезпечення внутрішнього ринку продовольством високої якості», − підкреслив Президент.

Нагадаємо, що Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк в минулому році представив ініціативу «Рідне село», яка передбачає соціально-економічний розвиток сільських територій шляхом створення кооперативів. Її підтримали профільні асоціації, громадські організації, міжнародні та вітчизняні експерти. А понад 9 тисяч сільських і селищних голів, які взяли участь в опитуванні Мінагрополітики, висловилися за створення обслуговуючих кооперативів.