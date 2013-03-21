У Попова шукають, хто б побудував Київ-Сіті

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко на прес-конференції.

«Ми хочемо знайти професійну керуючу компанію з світовим ім'ям, яка в змозі реалізувати проект «Київ-Сіті». Це досить складний проект, там є приватні власники, його необхідно ділити, зонувати. Будемо оголошувати конкурс на пошук компанії для управління проектом. Я думаю, що в квітні вже оголосимо», - сказав заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Київська міська державна адміністрація заявила про підготовку проектної документації для будівництва міжнародного ділового району «Київ-Сіті» на лівому березі столиці в районі Княжого Затону на території близько 50 га.

Під час першого Київського інвестиційного форуму, на якому було представлено проект будівництва «Київ-Сіті», повідомлялося, що для його реалізації розглядається п'ять ділянок: на Одеській площі (площею 240 га), на Дніпровській набережній (140 га), на Нижній Теличці (160 га), на Осокорках-Північних (150 га), біля озера Вирлиця (110 га).

Йшлося про знесення столичного іподрому з метою будівництва на його місці району «Київ-Сіті».

Початок будівництва першої черги міжнародного ділового району «Київ-Сіті» планувався в IV кварталі 2014 року.

Передбачалося, що до кінця 2012 року почнуться підготовчі роботи за проектом і його реалізація.

29 березня 2012 р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов підписав шість меморандумів про співпрацю і наміри реалізувати інвестиційні проекти в столиці на загальну суму понад 30 млрд грн. Серед них - меморандум з Державним агентством з інвестицій і управління національними проектами України про реалізацію проекту міжнародного ділового району «Київ-Сіті» як складову національного проекту «Міста майбутнього».