ЄБРР готовий фінансувати інвестиційні проекти в українських портах

Про це заявив вчора в Києві, в ході круглого столу «Стратегія морських портів України: точки зростання галузі» представник Європейського банку реконструкції та розвитку Андрій Цокол.

«ЄБРР працює в Україні вже 20 років і активно фінансує транспортну галузь. Її портовий сегмент є одним із самих основних і перспективних. Ми вже працюємо з українським бізнесом з декількох проектів, де обсяг наших інвестицій вимірюється десятками мільйонів доларів. І, безумовно, готові розглядати нові проекти, щоб наростити інвестиції в портовий сектор», – зазначив Цокол.

На його думку, залучення інвестора для реалізації великого модернізаційного проекту на умовах відкритого конкурсу дозволяє державі вибрати кращу пропозицію.

«Напрямок реформи портової галузі вибрано правильно, за прикладом державно-приватного партнерства. І у ЄБРР є своя політика щодо фінансування таких проектів. Вона припускає, що банк повинен бути залучений в проект ще на початковому етапі – при організації концесійного конкурсу, підготовці тендерної документації. Ми повністю підтримуємо пропозицію Міністерства інфраструктури залучити ЄБРР до робочих груп з підготовки концесійних конкурсів. І ми готові до спілкування з інвесторами, готовими вкладати в морські порти України», – заявив банкір.

Нагадаємо, в рамках реформування портової галузі управлінням стратегічним майном 18 морських торговельних портів України буде займатися Адміністрація морських портів (АМП), підпорядкована Міністерству інфраструктури. «Закон про морські порти» припускає участь приватних інвесторів у розвитку портової інфраструктури для залучення нових вантажопотоків і підвищення конкурентоспроможності галузі.