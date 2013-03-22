"Свобода" проти видобутку титанової руди

Вони вимагають скасувати рішення від 7 червня 2012 року про надання спеціального дозволу компанії "Надра України" на видобуток ільменіт-титанових руд на території Злобицького родовища Житомирської області.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту за участю близько 50 “свободівців” спочатку проходила біля обласної ради на Майдані Корольова під гаслом "Не дозволимо перетворити Житомирщину на пустелю!". Однак потім протестанти увійшли до обласної ради, де розгорнули свої гасла.

Як прозвучало на сесії облради, депутати планують розглянути питання видобутку ільменіт-титанових руд на території Злобицького родовища.

"Ми вимагатимемо відмінити відповідне рішення облради про надання спеціального дозволу компанії НАК "Надра України" на видобуток ільменіт-титанових руд на території Злобицького родовища Житомирської області, однак навіть якщо це станеться, проблему не буде вичерпано, оскільки в області ще досить багато родовищ, які видобуваються неправомірно та шкодять довкіллю", - розповів журналістам керівник Житомирської обласної організації ВО “Свобода” Сидір Кізін.

Нагадаємо, що 20 грудня 2012 року в Житомирі близько 100 прихильників ВО “Свобода” та представників громад населених пунктів області пікетували 13-ту сесію Житомирської обласної ради з вимогами встановити мораторій на розгляд питань щодо виділення земель під титанові розробки.

Перед цим аналогічний пікет облради відбувся 22 листопада минулого року під час її 12-ї сесії. Тоді ВО "Свобода" та жителі області пікетували облраду на знак протесту проти виділення компанії «Надра України» права користування надрами Торчинського родовища.