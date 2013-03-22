Військові об’єкти України інспектуватимуть 20 іноземних груп

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, Україна є учасницею низки міжнародних договорів та угод у сфері контролю над звичайними озброєннями, серед яких чільне місце посідають Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), Віденський документ 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки та Договір про відкрите небо.

Упродовж нового інспекційного року за ДЗЗСЄ, що розпочався 17 березня, Україна буде зобов’язана прийняти на своїй території (без права відмови) понад 20 іноземних груп від інших держав-учасниць Договору. Інспектуванню підлягатимуть військові частини, військово-навчальні заклади, бази (склади, арсенали) Збройних сил України та підприємства України, на території яких базуються (виробляються) озброєння та військова техніка, які підпадають під кількісні обмеження, а саме: бойові танки, бойові броньовані машини (БМП, БТР), артилерійські системи калібру більше 100 мм, бойові літаки, бойові (транспортні) вертольоти та мостоукладачі.