Митникам не сподобалися горіхи та сало

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної податкової служби в Чернігівській області.

Згідно з товаро-супровідними документами, херсонське підприємство вивозило на територію Російської Федерації 22,9 т. очищених волоських горіхів. Автомобіль з вантажем намагався перетнути кордон у пункті пропуску "Нові Яриловичі".

Під час перевірки співробітники податкової міліції встановили, що підприємство-експортер – фіктивне. Його немає за місцем реєстрації і не вдалося встановити фактичне місце його знаходження. Податкову звітність до податкової інспекції за місцем обліку воно не подає з 2010 року, також не сплачує податки.

Під час спільного огляду вантажу встановлено, що горіхи важать на 1,3 т більше, ніж заявлено в документах. Крім того, у напівпричепі серед ящиків та мішків із горіхами виявлено шість картонних ящиків та чотири мішки із салом, а також мішок, в якому знаходилися світло-коричневі гранули, схожі на квітковий пилок. Вантаж, що переміщувався з порушенням митних правил, затримано (всього – 24 т волоських горіхів, 148 кг сала та 17,6 кг речовини, схожої на квітковий пилок).

Податкова міліція встановила, що документи підприємства-експортера, надані для митного оформлення - сертифікати про походження товару та фітосанітарний – отримані на підставі підроблених документів.

За результатами проведених спільних заходів складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Відповідальність за правопорушення встановить суд. На порушника може очікувати конфіскація товарів і штраф у розмірі 100 відсотків їх вартості. У документах вантаж оцінено у 565 тис. грн, його реальна вартість встановлюється.