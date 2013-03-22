Кабмін встановив щомісячну доплату військовим

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, постановою Кабінету міністрів України від 13 березня № 161 внесено низку змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 вересня 2010 року № 889 “Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій”.

Постановою Кабінету міністрів передбачено встановити щомісячну додаткову грошову винагороду:

1) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які займають посади у Військово-Морських Силах Збройних Сил та Морській охороні Державної прикордонної служби, посади у військових частинах, підрозділах, закладах, установах та організаціях Збройних Сил (за переліком згідно з додатком), посади наземних авіаційних спеціалістів, що забезпечують безпеку польотів літаків та вертольотів, у військових частинах і підрозділах Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил, посади у військових частинах і підрозділах високомобільних десантних військ та спеціального призначення Збройних Сил, і військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) льотного складу Збройних Сил, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби — у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення;

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2) військовослужбовцям Збройних Сил (крім тих, що зазначені у підпункті 1 цього пункту, та військовослужбовців строкової військової служби):

з 1 квітня 2013 року — у розмірі, що не перевищує 20 відсотків місячного грошового забезпечення;

з 1 вересня 2013 року — у розмірі, що не перевищує 40 відсотків місячного грошового забезпечення;

з 1 січня 2014 року — у розмірі, що не перевищує 60 відсотків місячного грошового забезпечення;

з 1 квітня 2014 року — у розмірі, що не перевищує 80 відсотків місячного грошового забезпечення;

з 1 липня 2014 року — у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення;

3) особам начальницького складу, які проходять службу на посадах льотного складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій, — у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення.”

Цією ж постановою Міністерству оборони визначено забезпечити здійснення видатків, пов’язаних з набранням чинності цією постановою (в межах видатків на оплату праці, передбачених Міністерству в Державному бюджеті України на 2013 рік), а Міністерству фінансів (під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 2014 рік) передбачити видатки на поступове підвищення щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил до розміру, що не перевищує місячне грошове забезпечення.